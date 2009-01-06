|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2686
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:07
mustbe написав:
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29556
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2362 раз.
- Подякували: 3420 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:20
clientage написав: mustbe написав:
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
Дівка Алла Вам явно симпатизує.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30131
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:22
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: mustbe написав:
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
Дівка Алла Вам явно симпатизує.
Хм. Я ей пятки щекочу постоянно
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29556
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2362 раз.
- Подякували: 3420 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16559
|2356539
|
|
|35444
|4385536
|
|
|293
|81978
|
|