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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
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mustbe
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:07
mustbe написав:
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:20
clientage написав: mustbe написав:
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
Дівка Алла Вам явно симпатизує.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:22
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: mustbe написав:
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
Дівка Алла Вам явно симпатизує.
Хм. Я ей пятки щекочу постоянно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:07
Кассандра написав:balbesik
лимит в сутки - 50к. Если он превышен хоть на одну копу, то будет такая реакция. Просуммируйте всё и повторите попытку - должно помочь
Вроде сутки 150, а 50 это за раз, не?
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balbesik
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:14
balbesik написав: Кассандра написав:balbesik
лимит в сутки - 50к. Если он превышен хоть на одну копу, то будет такая реакция. Просуммируйте всё и повторите попытку - должно помочь
Вроде сутки 150, а 50 это за раз, не?
Нет, суточный лимит маба что через вэб версию, что через мобайл суммарно для p2p - 50к. Просуммируйте всё что отправили, уберите всё что больше 50к и переводите. Если уже выбрали 50к - ждите завтра. Ну или сторонним сервисом
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Кассандра
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:08
Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД
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Nighthawk
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:20
Nighthawk написав:
Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД
а шо это свини оленьей тематикой заинтересовались?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:27
IMPRINTER написав: Nighthawk написав:
Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД
а шо это свини оленьей тематикой заинтересовались?
Знайомі олені попросили
Ну не юзав я раздрочки, не юзав
По причині відсутності потреб у ній...
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:40
Nighthawk написав:
Знайомі олені попросили
На приеме у венеролога.
Пациент:
- доктор, понимаете, у моего друга тут такая проблема, он просил меня с вами посоветоваться ...
Доктор:
- ну чтож, снимайте штаны и показывайте своего друга
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IMPRINTER
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Пон 11 лис, 2019 22:05
kreuz
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16561
|2356772
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