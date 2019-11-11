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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7854785578567857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46

Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:07

  mustbe написав:Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?

Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:20

  clientage написав:
  mustbe написав:Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?

Моё все ходило по расписанию и утром и вечером

Дівка Алла Вам явно симпатизує. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:22

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?

Моё все ходило по расписанию и утром и вечером

Дівка Алла Вам явно симпатизує. :)

Хм. Я ей пятки щекочу постоянно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:07

  Кассандра написав:balbesik лимит в сутки - 50к. Если он превышен хоть на одну копу, то будет такая реакция. Просуммируйте всё и повторите попытку - должно помочь :wink:

Вроде сутки 150, а 50 это за раз, не?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:14

  balbesik написав:
  Кассандра написав:balbesik лимит в сутки - 50к. Если он превышен хоть на одну копу, то будет такая реакция. Просуммируйте всё и повторите попытку - должно помочь :wink:

Вроде сутки 150, а 50 это за раз, не?

Нет, суточный лимит маба что через вэб версию, что через мобайл суммарно для p2p - 50к. Просуммируйте всё что отправили, уберите всё что больше 50к и переводите. Если уже выбрали 50к - ждите завтра. Ну или сторонним сервисом
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:08

Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД :D
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:20

  Nighthawk написав:Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД :D


а шо это свини оленьей тематикой заинтересовались?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:27

  IMPRINTER написав:
  Nighthawk написав:Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД :D


а шо это свини оленьей тематикой заинтересовались?


Знайомі олені попросили :D Ну не юзав я раздрочки, не юзав :D По причині відсутності потреб у ній...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:40

  Nighthawk написав:Знайомі олені попросили


На приеме у венеролога.

Пациент:
- доктор, понимаете, у моего друга тут такая проблема, он просил меня с вами посоветоваться ...
Доктор:
- ну чтож, снимайте штаны и показывайте своего друга
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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