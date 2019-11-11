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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7855785678577858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:38

  IMPRINTER написав:
  Nighthawk написав:Знайомі олені попросили

На приеме у венеролога.
Пациент:
- доктор, понимаете, у моего друга тут такая проблема, он просил меня с вами посоветоваться ...
Доктор:
- ну чтож, снимайте штаны и показывайте своего друга


:mrgreen: Це все безумовно цікаво та смішно, але на відміну від хероя вашого анігдоду, я просто відправлю даного оленя до каллцентру, а потім до персональної кури, і ця чудова подорож із з"ясуванням усіх нЬюансів раздрОчки займе у нього кілька годин :mrgreen: Што ж, помощь зала не состоялась, на зустріч прийшли одні троллі :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 03:18

  IMPRINTER написав:а шо это свини оленьей тематикой заинтересовались?


скорей всего потому что это мыши)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 07:42

  Nighthawk написав:Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД :D

Нет, сразу - не спишет.
Списывать начнет со следующей РД, то есть - с 01.01.
Если закрыть её в декабре - никаких потерь не будет.
Юзаю рассрочки постоянно, вполне свинская тема
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:55

  Nighthawk написав:Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД :D
А Альфы акция до 5 декабря рассрочка под 1%
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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  #<1 ... 7855785678577858
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