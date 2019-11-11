|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:38
IMPRINTER написав: Nighthawk написав:
Знайомі олені попросили
На приеме у венеролога.
Пациент:
- доктор, понимаете, у моего друга тут такая проблема, он просил меня с вами посоветоваться ...
Доктор:
- ну чтож, снимайте штаны и показывайте своего друга
Це все безумовно цікаво та смішно, але на відміну від хероя вашого анігдоду, я просто відправлю даного оленя до каллцентру, а потім до персональної кури, і ця чудова подорож із з"ясуванням усіх нЬюансів раздрОчки займе у нього кілька годин
Што ж, помощь зала не состоялась, на зустріч прийшли одні троллі
-
Nighthawk
-
-
- Повідомлень: 1124
- З нами з: 17.07.09
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 03:18
IMPRINTER написав:
а шо это свини оленьей тематикой заинтересовались?
скорей всего потому что это мыши)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3264
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 07:42
Nighthawk написав:
Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД
Нет, сразу - не спишет.
Списывать начнет со следующей РД, то есть - с 01.01.
Если закрыть её в декабре - никаких потерь не будет.
Юзаю рассрочки постоянно, вполне свинская тема
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:55
Nighthawk написав:
Панове, нагадайте мені правила Аллиних рАздрочок. Є кеш-кредитка, якщо робити з неї покупку >1000 грн, і перевести в раздрочку, ніяких 1.8% комісії не спише одразу? РД 1.12, тоді ТП буде змінено на МТС. Стоїть задача трохи погрейсувати до РД
А Альфы акция до 5 декабря рассрочка под 1%
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14248
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 1186 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:46
Подскажите кто знает, а СЭП по старым номерам счетов (не IBAN) когда собирается НБУ прикрыть?
Можно ли пользоваться старыми шаблонами?
-
GrafBV
-
-
- Повідомлень: 1377
- З нами з: 26.12.13
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:54
GrafBV написав:
Подскажите кто знает, а СЭП по старым номерам счетов (не IBAN) когда собирается НБУ прикрыть?
Можно ли пользоваться старыми шаблонами?
1. Пока дедлайн - 12 января 2020. Но учитывая что это выходной - то реально последний день - 10.01.2020. Но говорят что могут продлить ОПЯТЬ...
2. Можно. Все равно новые (с "ибаном") тут шаблоны не создаюЦЦа ;(
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3249
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16565
|2357197
|
|
|6565
|1527043
|
|
|35445
|4386037
|
|