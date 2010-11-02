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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7856785778587859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:27

Добрый день Alfa_Bank!
Скажите пожалуйста... с дневным поездом всё нормально? а то уже 14:26 а статус платежей всё ещё только подтверждён... :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 543
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:35

  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank!
Скажите пожалуйста... с дневным поездом всё нормально? а то уже 14:26 а статус платежей всё ещё только подтверждён... :roll:

Карамболь, добрый день. Платежи еще в обработке, скоро отправим.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7601
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:46

Alfa_Bank понятно - спасибо! Тока не затягивайте там пожалуйста... :wink:
Карамболь
 
Повідомлень: 543
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:01

  Карамболь написав:Alfa_Bank понятно - спасибо! Тока не затягивайте там пожалуйста... :wink:

Стараемся :)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7601
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7856785778587859
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