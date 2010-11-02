|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:27
Добрый день Alfa_Bank
!
Скажите пожалуйста... с дневным поездом всё нормально? а то уже 14:26 а статус платежей всё ещё только подтверждён
...
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:35
Карамболь написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Скажите пожалуйста... с дневным поездом всё нормально? а то уже 14:26 а статус платежей всё ещё только подтверждён
...
Карамболь, добрый день. Платежи еще в обработке, скоро отправим.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7601
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:46
Alfa_Bank
понятно - спасибо! Тока не затягивайте там пожалуйста...
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7601
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16567
|2357495
|
Вів 12 лис, 2019 14:48
anis
|
|35462
|4386811
|
Вів 12 лис, 2019 14:07
KVV
|
|5526
|736216
|
|