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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:27
Добрый день Alfa_Bank
!
Скажите пожалуйста... с дневным поездом всё нормально? а то уже 14:26 а статус платежей всё ещё только подтверждён
...
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Карамболь
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:35
Карамболь написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Скажите пожалуйста... с дневным поездом всё нормально? а то уже 14:26 а статус платежей всё ещё только подтверждён
...
Карамболь, добрый день. Платежи еще в обработке, скоро отправим.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:46
Alfa_Bank
понятно - спасибо! Тока не затягивайте там пожалуйста...
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Карамболь
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 7604
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:26
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Кочевник
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:32
Кочевник написав:
Може вам допомогти?
Кочевник, доброго дня. Дякую. Самі справились, все відправили.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 12 лис, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:46
Головне, вчасно налякати )))
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Кочевник
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:54
Что-то 1% рассрочки не приходят)))
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mihasik
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:00
І смс на вхід в МАБ. Alfa_Bank, що у вас там знову?
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Кочевник
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:12
mihasik написав:
Что-то 1% рассрочки не приходят)))
mihasik, добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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