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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7857785878597860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:16

  Кочевник написав:І смс на вхід в МАБ. Alfa_Bank, що у вас там знову?

З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7604
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:37

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:І смс на вхід в МАБ. Alfa_Bank, що у вас там знову?

З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.

Перше повідомлення надійшло, коли термін дію коду вже сплив. Друге трішкі швидше.
Кочевник
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 16.02.17
Подякував: 182 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38

  Alfa_Bank написав: Самі справились, все відправили.

Да, хорошее ускорение Вы платежам задали... :roll: в 16:05 уже смс пришла от банка-получателя... и это с зачислением через котловой... Спасибо! :)
Карамболь
 
Повідомлень: 544
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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