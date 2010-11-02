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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:16
Кочевник написав:
І смс на вхід в МАБ. Alfa_Bank
, що у вас там знову?
З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:37
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
І смс на вхід в МАБ. Alfa_Bank
, що у вас там знову?
З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.
Перше повідомлення надійшло, коли термін дію коду вже сплив. Друге трішкі швидше.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38
Alfa_Bank написав:
Самі справились, все відправили.
Да, хорошее ускорение Вы платежам задали...
в 16:05 уже смс пришла от банка-получателя... и это с зачислением через котловой... Спасибо!
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