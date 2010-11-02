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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7857785878597860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:16

  Кочевник написав:І смс на вхід в МАБ. Alfa_Bank, що у вас там знову?

З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:37

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:І смс на вхід в МАБ. Alfa_Bank, що у вас там знову?

З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.

Перше повідомлення надійшло, коли термін дію коду вже сплив. Друге трішкі швидше.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38

  Alfa_Bank написав: Самі справились, все відправили.

Да, хорошее ускорение Вы платежам задали... :roll: в 16:05 уже смс пришла от банка-получателя... и это с зачислением через котловой... Спасибо! :)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:03

  Nighthawk написав:Дякую. Стоїть задача зробити грейс по не-грейсовій кредитці :mrgreen: Олень уже отримав епічних втиків, якого хріна зразу оформив кеш-кредитку замість МТС чи Еко, і по факту карта уже перевипущена. Але до наступної РД ще 3 тижні... Йому кура на гарячці наплела про 1,8%, які одразу спишуться, хоча з цього форуму я якраз пам"ятаю, що 1,8% спише аж на 60-й день. Ну што ж, компетентність каллу Алли в черговий раз "радує"....

ви про яку карту?
"максимум готівка" чи "все просто" ?
якщо "максимум готівка" то ось тарифи якщо не переходити на розстрочку.
якщо перейти на розстрочку то 1,8% спишеться на другу РД від дня розподілу по рахунку операції. це загальні умови незалежно від того яка карта використовувалася.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:04

Re: Альфа-Банк

Де вищий депо зараз на рік? У відділенні? Чи пролонгація онлайн?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:31

  Ethereum написав:Де вищий депо зараз на рік? У відділенні? Чи пролонгація онлайн?

Уже давно одинаковые ставки при открытии в отделении и при переоформлении онлайн.
Плюшки только для больших сумм:
+ 0,5% річних на депозит від 250000 грн
+ 0,25% річних на депозит від 8000 USD / 8000 EUR

Но если у Вас бонус от Минфина, то оформлять только в отделении
Важно: для получения бонуса клиент в отделении банка должен сообщать, что он пришел по акции от Минфина!
https://minfin.com.ua/deposits/470-alfa ... 0&sku=3174
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:03

Ну и есть плюшка 0.5% орехами за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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