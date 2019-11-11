Nighthawk написав:Дякую. Стоїть задача зробити грейс по не-грейсовій кредитці Олень уже отримав епічних втиків, якого хріна зразу оформив кеш-кредитку замість МТС чи Еко, і по факту карта уже перевипущена. Але до наступної РД ще 3 тижні... Йому кура на гарячці наплела про 1,8%, які одразу спишуться, хоча з цього форуму я якраз пам"ятаю, що 1,8% спише аж на 60-й день. Ну што ж, компетентність каллу Алли в черговий раз "радує"....
ви про яку карту? "максимум готівка" чи "все просто" ? якщо "максимум готівка" то ось тарифи якщо не переходити на розстрочку. якщо перейти на розстрочку то 1,8% спишеться на другу РД від дня розподілу по рахунку операції. це загальні умови незалежно від того яка карта використовувалася.
Ethereum написав:Де вищий депо зараз на рік? У відділенні? Чи пролонгація онлайн?
Уже давно одинаковые ставки при открытии в отделении и при переоформлении онлайн. Плюшки только для больших сумм: + 0,5% річних на депозит від 250000 грн + 0,25% річних на депозит від 8000 USD / 8000 EUR