Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:16
Кочевник написав:
І смс на вхід в МАБ.
Alfa_Bank
, що у вас там знову?
З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:37
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
І смс на вхід в МАБ.
Alfa_Bank
, що у вас там знову?
З відправкою перебоїв немає. Є два запити, смс відправлено і отримали підтвердження доставки.
Перше повідомлення надійшло, коли термін дію коду вже сплив. Друге трішкі швидше.
Кочевник
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38
Alfa_Bank написав:
Самі справились, все відправили.
Да, хорошее ускорение Вы платежам задали...
в 16:05 уже смс пришла от банка-получателя... и это с зачислением через котловой... Спасибо!
Карамболь
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:03
Nighthawk написав:
Дякую. Стоїть задача зробити грейс по не-грейсовій кредитці
Олень уже отримав епічних втиків, якого хріна зразу оформив кеш-кредитку замість МТС чи Еко, і по факту карта уже перевипущена. Але до наступної РД ще 3 тижні... Йому кура на гарячці наплела про 1,8%, які одразу спишуться, хоча з цього форуму я якраз пам"ятаю, що 1,8% спише аж на 60-й день. Ну што ж, компетентність каллу Алли в черговий раз "радує"....
ви про яку карту?
"максимум готівка" чи "все просто" ?
якщо "максимум готівка" то ось
тарифи
якщо не переходити на розстрочку.
якщо перейти на розстрочку то 1,8% спишеться на другу РД від дня розподілу по рахунку операції. це загальні умови незалежно від того яка карта використовувалася.
mephala
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:04
Де вищий депо зараз на рік? У відділенні? Чи пролонгація онлайн?
Ethereum
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:31
Ethereum написав:
Де вищий депо зараз на рік? У відділенні? Чи пролонгація онлайн?
Уже давно одинаковые ставки при открытии в отделении и при переоформлении онлайн.
Плюшки только для больших сумм:
+ 0,5% річних на депозит від 250000 грн
+ 0,25% річних на депозит від 8000 USD / 8000 EUR
Но если у Вас бонус от Минфина, то оформлять только в отделении
Важно: для получения бонуса клиент в отделении банка должен сообщать, что он пришел по акции от Минфина!
https://minfin.com.ua/deposits/470-alfa ... 0&sku=3174
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:03
Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 12 лис, 2019 22:23
proftpd66 написав: proftpd66 написав:
У меня в приложении было про 20 литров и про кэшбэк про продукты. И приложения аварийно завершилось . Где можно почитать про этот кешбэк про продукты? хотел купить на 100к$
up
UP
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Додано: Вів 12 лис, 2019 23:44
clientage написав:
Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
Це крута підказка,дякую!!
Ethereum
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:23
clientage написав:
Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
Можно напомнить подробности и детали. Спасибо
anikola13
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