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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:14
anikola13 написав: clientage написав:
Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
Можно напомнить подробности и детали. Спасибо
anikola13, добрый день. https://alfabank.ua/about/press/depozitna-akciya-bonus-za-perekaz-1673
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:13
Ethereum написав: clientage написав:
Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
Це крута підказка,дякую!!
только безналом с другого банка
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