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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7858785978607861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:14

  anikola13 написав:
  clientage написав:Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита

Можно напомнить подробности и детали. Спасибо

anikola13, добрый день. https://alfabank.ua/about/press/depozitna-akciya-bonus-za-perekaz-1673.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7607
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:13

  Ethereum написав:
  clientage написав:Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита


Це крута підказка,дякую!!

только безналом с другого банка :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:03

Alfa_Bank А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:11

  _Slava_ написав:Alfa_Bank А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)

_Slava_, добрый день. Мы передали данные 4-го.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7607
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Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:25

  Alfa_Bank написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)

_Slava_, добрый день. Мы передали данные 4-го.

Что ж получается, ваше честное имя каждый месяц порочит ваш партнер Эко?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлень: 635
З нами з: 30.11.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:37

  _Slava_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)

_Slava_, добрый день. Мы передали данные 4-го.

Что ж получается, ваше честное имя каждый месяц порочит ваш партнер Эко?

Согласно условия ПЛ ЭКО, они зачисляют наши бонусы на протяжении месяца, что следует за тем, в котором проведены покупки. Но на всякий случай, уточним у партнера что у них случилось.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7607
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:39

  Alfa_Bank написав:Согласно условия ПЛ ЭКО, они зачисляют наши бонусы на протяжении месяца, что следует за тем, в котором проведены покупки. Но на всякий случай, уточним у партнера что у них случилось.


Самое позднее начисляли в сентябре за август аж 20 числа.
WachtAmRhein
 
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