|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:14
anikola13 написав: clientage написав:
Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
Можно напомнить подробности и детали. Спасибо
anikola13, добрый день. https://alfabank.ua/about/press/depozitna-akciya-bonus-za-perekaz-1673
.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7607
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:13
Ethereum написав: clientage написав:
Ну и есть плюшка 0.5% за заливку вклада безналом
Для этого нуна зайти в отд-е и открыть счет 2630, а затем в течение 5дн закинуть тело депозита
Це крута підказка,дякую!!
только безналом с другого банка
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5882
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:03
Alfa_Bank А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
-
_Slava_
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:11
_Slava_ написав:Alfa_Bank
А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
_Slava_, добрый день. Мы передали данные 4-го.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7607
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:25
Alfa_Bank написав: _Slava_ написав:Alfa_Bank
А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
_Slava_, добрый день. Мы передали данные 4-го.
Что ж получается, ваше честное имя каждый месяц порочит ваш партнер Эко?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
-
_Slava_
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:37
_Slava_ написав: Alfa_Bank написав: _Slava_ написав:Alfa_Bank
А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
_Slava_, добрый день. Мы передали данные 4-го.
Что ж получается, ваше честное имя каждый месяц порочит ваш партнер Эко?
Согласно условия ПЛ ЭКО, они зачисляют наши бонусы на протяжении месяца, что следует за тем, в котором проведены покупки. Но на всякий случай, уточним у партнера что у них случилось.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7607
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:39
Alfa_Bank написав:
Согласно условия ПЛ ЭКО, они зачисляют наши бонусы на протяжении месяца, что следует за тем, в котором проведены покупки. Но на всякий случай, уточним у партнера что у них случилось.
Самое позднее начисляли в сентябре за август аж 20 числа.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8756
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:15
_Slava_ написав: Alfa_Bank написав: _Slava_ написав:Alfa_Bank
А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
_Slava_, добрый день. Мы передали данные 4-го.
Что ж получается, ваше честное имя каждый месяц порочит ваш партнер Эко?
берите пока Сильпо в Эксиме. Не за деньги же свиням харчеваться.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36649
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5834 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:27
Участвует ли быстрая карта (например долларовая) в программе лояльности cashuclub?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:28
vpchelko написав:Участвует ли быстрая карта (например долларовая) в программе лояльности cashuclub?
Якщо "быстрая" - це fastcard, то так.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 697
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35478
|4388599
|
|
|14081
|1954045
|
|
|6567
|1527554
|
|