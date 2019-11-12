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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:32
stryzhko
Да она интересует. Я смотрю делать покупки выгоднее предварительно купив $, ибо карточный-курс у альфы конский.
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vpchelko
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