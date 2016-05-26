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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:32
stryzhko
Да она интересует. Я смотрю делать покупки выгоднее предварительно купив $, ибо карточный-курс у альфы конский.
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vpchelko
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:48
vpchelko написав:Я смотрю делать покупки выгоднее предварительно купив $, ибо карточный-курс у альфы конский.
Не факт. Наприклад, покупки за 11.11 проведуться більш за все по курсу в р-ні +-24.6, як і був у конкурентів, + розстрочка, +3% кешбек, + % за свої на депо на період грейсу. Якщо на це не зважати, то простіше купити валюту за свої і отримувати лише кеш'ю.
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stryzhko
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Додано: Сер 13 лис, 2019 13:05
stryzhko
покупал по курсу 24.8 - расчетная дата 15 число - мне удобно делать покупки за кредитные средства только во 2ой половине месяца.
На черную пятницу думаю еще какую-то мелочь прикупить на али.
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vpchelko
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:31
_Slava_ написав:Alfa_Bank
А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
ЭКО обещали сегодня все зачислить.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:33
Alfa_Bank написав: _Slava_ написав:Alfa_Bank
А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)
ЭКО обещали сегодня все зачислить.
Уже зачислили. Спасибо!
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:05
Якщо з Дохідного сейфу на картку і відразу купівля валюти, чи буде овердрафт?
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Zochan
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:14
Zochan написав:
Якщо з Дохідного сейфу на картку і відразу купівля валюти, чи буде овердрафт?
не будет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:20
Zochan написав:
Якщо з Дохідного сейфу на картку і відразу купівля валюти, чи буде овердрафт?
Zochan, доброго дня. Овердрафту не буде.
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Alfa_Bank
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