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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7859786078617862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:32

stryzhko
Да она интересует. Я смотрю делать покупки выгоднее предварительно купив $, ибо карточный-курс у альфы конский.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:48

Re: Альфа-Банк

vpchelko написав:Я смотрю делать покупки выгоднее предварительно купив $, ибо карточный-курс у альфы конский.

Не факт. Наприклад, покупки за 11.11 проведуться більш за все по курсу в р-ні +-24.6, як і був у конкурентів, + розстрочка, +3% кешбек, + % за свої на депо на період грейсу. Якщо на це не зважати, то простіше купити валюту за свої і отримувати лише кеш'ю.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:05

stryzhko
покупал по курсу 24.8 - расчетная дата 15 число - мне удобно делать покупки за кредитные средства только во 2ой половине месяца.

На черную пятницу думаю еще какую-то мелочь прикупить на али.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:31

  _Slava_ написав:Alfa_Bank А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)

ЭКО обещали сегодня все зачислить.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:33

  Alfa_Bank написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank А уже перечисляли баллы по Эко? Талоны на харчи закончились)

ЭКО обещали сегодня все зачислить.

Уже зачислили. Спасибо!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:05

Re: Альфа-Банк

Якщо з Дохідного сейфу на картку і відразу купівля валюти, чи буде овердрафт?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:14

  Zochan написав:Якщо з Дохідного сейфу на картку і відразу купівля валюти, чи буде овердрафт?

не будет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:20

  Zochan написав:Якщо з Дохідного сейфу на картку і відразу купівля валюти, чи буде овердрафт?

Zochan, доброго дня. Овердрафту не буде.
Alfa_Bank
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