stryzhko
Да она интересует. Я смотрю делать покупки выгоднее предварительно купив $, ибо карточный-курс у альфы конский.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:32
stryzhko
Да она интересует. Я смотрю делать покупки выгоднее предварительно купив $, ибо карточный-курс у альфы конский.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:48
Re: Альфа-Банк
Не факт. Наприклад, покупки за 11.11 проведуться більш за все по курсу в р-ні +-24.6, як і був у конкурентів, + розстрочка, +3% кешбек, + % за свої на депо на період грейсу. Якщо на це не зважати, то простіше купити валюту за свої і отримувати лише кеш'ю.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:05
stryzhko
покупал по курсу 24.8 - расчетная дата 15 число - мне удобно делать покупки за кредитные средства только во 2ой половине месяца.
На черную пятницу думаю еще какую-то мелочь прикупить на али.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:31
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:33
Додано: Чет 14 лис, 2019 15:05
Re: Альфа-Банк
Якщо з Дохідного сейфу на картку і відразу купівля валюти, чи буде овердрафт?
Додано: Чет 14 лис, 2019 15:14
не будет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 лис, 2019 15:20
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:35
Re: Альфа-Банк
Дамы и господа, я верно понимаю, что не осталось ни одного вида долларового депо на более-менее длительный срок с возможностью досрочного расторжения?
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:38
для этих целей есть Сберегательный...
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