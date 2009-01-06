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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:43
Тракторист написав: Arien написав:
Дамы и господа, я верно понимаю, что не осталось ни одного вида долларового депо на более-менее длительный срок с возможностью досрочного расторжения?
для этих целей есть Сберегательный...
спасибо, он у меня есть, там просто 0,2%
хотя у Альфы печаль с депоставками уже давно.
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Arien
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:52
Arien написав: Тракторист написав: Arien написав:
Дамы и господа, я верно понимаю, что не осталось ни одного вида долларового депо на более-менее длительный срок с возможностью досрочного расторжения?
для этих целей есть Сберегательный...
спасибо, он у меня есть, там просто 0,2%
хотя у Альфы печаль с депоставками уже давно.
в украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...
для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках - https://www.sberbankcz.cz/ru/~/media/E6 ... f?v=201911
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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