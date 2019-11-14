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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7860786178627863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:43

  Тракторист написав:
  Arien написав:Дамы и господа, я верно понимаю, что не осталось ни одного вида долларового депо на более-менее длительный срок с возможностью досрочного расторжения?

для этих целей есть Сберегательный...

спасибо, он у меня есть, там просто 0,2% :D
хотя у Альфы печаль с депоставками уже давно.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:52

  Arien написав:
  Тракторист написав:
  Arien написав:Дамы и господа, я верно понимаю, что не осталось ни одного вида долларового депо на более-менее длительный срок с возможностью досрочного расторжения?

для этих целей есть Сберегательный...

спасибо, он у меня есть, там просто 0,2% :D
хотя у Альфы печаль с депоставками уже давно.

в украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...

для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках - https://www.sberbankcz.cz/ru/~/media/E6 ... f?v=201911
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:21

Re: Альфа-Банк

По рефссылке друга сестра оформила в октябре платежную карту "Comfort". В прошлую пятницу её получила, в субботу только получилось её активировать из-за проделок Алки — в воскресенье карта подключилась к бонусной программе орешков, во вторник сделали покупку от 50 грн и уже сегодня выплатили вознаграждение по 200 грн.

Альфа-Банк, приятно удивляете после действий в пчтницу :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:43

  Arien написав:
  Тракторист написав:
  Arien написав:Дамы и господа, я верно понимаю, что не осталось ни одного вида долларового депо на более-менее длительный срок с возможностью досрочного расторжения?

для этих целей есть Сберегательный...

спасибо, он у меня есть, там просто 0,2% :D
хотя у Альфы печаль с депоставками уже давно.

в украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...

для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках - https://www.sberbankcz.cz/ru/~/media/E6 ... f?v=201911[/quote]

Банк Раші тракторист,ти спалився))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:15

  MASolomko написав:По рефссылке друга сестра оформила в октябре платежную карту "Comfort". В прошлую пятницу её получила, в субботу только получилось её активировать из-за проделок Алки — в воскресенье карта подключилась к бонусной программе орешков, во вторник сделали покупку от 50 грн и уже сегодня выплатили вознаграждение по 200 грн.

Альфа-Банк, приятно удивляете после действий в пчтницу :D

Меня пока удивляет неприятно.
Заказывала тоже в октябре, привезли одну,что-то с ней напутали, активировать не получилось, перевыпустили и привезли другую. В понедельник активировала, сделала покупку от 50грн. К бонусной только сегодня подключили. Насчет 200 грн, вроде ещё рано, в течении 30 дней...Но у Вас через день выплатили. Не удивлюсь, если и тут придется бодаться типа первая карта была по ссылке, а вторая нет. Не буду загадывать, но не удивлюсь..
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:24

  Тракторист написав: украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...

для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках - https://www.sberbankcz.cz/ru/~/media/E6 ... f?v=201911

Интересно, а что вы там увидели? 1-1.5% на год?, так у нас выше есть ставки и на меньший срок.
Skiw :D
Skiw
 
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