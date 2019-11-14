спасибо, он у меня есть, там просто 0,2%
хотя у Альфы печаль с депоставками уже давно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:43
спасибо, он у меня есть, там просто 0,2%
хотя у Альфы печаль с депоставками уже давно.
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:52
в украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...
для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках -
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 14 лис, 2019 18:21
Re: Альфа-Банк
По рефссылке друга сестра оформила в октябре платежную карту "Comfort". В прошлую пятницу её получила, в субботу только получилось её активировать из-за проделок Алки — в воскресенье карта подключилась к бонусной программе орешков, во вторник сделали покупку от 50 грн и уже сегодня выплатили вознаграждение по 200 грн.
Альфа-Банк, приятно удивляете после действий в пчтницу
Додано: Чет 14 лис, 2019 18:43
в украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...
для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках -
Банк Раші тракторист,ти спалився))
Додано: Чет 14 лис, 2019 19:15
Меня пока удивляет неприятно.
Заказывала тоже в октябре, привезли одну,что-то с ней напутали, активировать не получилось, перевыпустили и привезли другую. В понедельник активировала, сделала покупку от 50грн. К бонусной только сегодня подключили. Насчет 200 грн, вроде ещё рано, в течении 30 дней...Но у Вас через день выплатили. Не удивлюсь, если и тут придется бодаться типа первая карта была по ссылке, а вторая нет. Не буду загадывать, но не удивлюсь..
Додано: Чет 14 лис, 2019 19:24
Интересно, а что вы там увидели? 1-1.5% на год?, так у нас выше есть ставки и на меньший срок.
Skiw
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