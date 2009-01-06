По рефссылке друга сестра оформила в октябре платежную карту "Comfort". В прошлую пятницу её получила, в субботу только получилось её активировать из-за проделок Алки — в воскресенье карта подключилась к бонусной программе орешков, во вторник сделали покупку от 50 грн и уже сегодня выплатили вознаграждение по 200 грн.
Альфа-Банк, приятно удивляете после действий в пчтницу
MASolomko написав:По рефссылке друга сестра оформила в октябре платежную карту "Comfort". В прошлую пятницу её получила, в субботу только получилось её активировать из-за проделок Алки — в воскресенье карта подключилась к бонусной программе орешков, во вторник сделали покупку от 50 грн и уже сегодня выплатили вознаграждение по 200 грн.
Альфа-Банк, приятно удивляете после действий в пчтницу
Меня пока удивляет неприятно. Заказывала тоже в октябре, привезли одну,что-то с ней напутали, активировать не получилось, перевыпустили и привезли другую. В понедельник активировала, сделала покупку от 50грн. К бонусной только сегодня подключили. Насчет 200 грн, вроде ещё рано, в течении 30 дней...Но у Вас через день выплатили. Не удивлюсь, если и тут придется бодаться типа первая карта была по ссылке, а вторая нет. Не буду загадывать, но не удивлюсь..
Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine Limited успешно зарегистрировала очередной выпуск еврооблигаций на $50 млн.
Об этом говорится в сообщении на сайте банка.
Отмечается, что 12 ноября компания ABH Ukraine Limited – мажоритарный акционер АО «Альфа-Банк», которая владеет 90,1% акций банка, осуществила новый выпуск еврооблигаций (ISIN XS2078674467) объемом $50 млн c датой погашения 15 апреля 2023 года и ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых.
Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.
Данный выпуск еврооблигаций стал семнадцатым подобным выпуском компании ABH Ukraine Limited с начала 2015 года, что отражает существенный интерес инвесторов к предложениям финансовых инструментов компаний международного инвестиционного холдинга ABH Holdings S.A.
По состоянию на дату публикации в обращении находится 11 выпусков еврооблигаций ABH Ukraine Limited, среди которых два выпуска в евро и девять в долларах США, шесть выпусков погашено.