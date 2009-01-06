ПАНИМАЕТЕ - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем