Додано: Чет 14 лис, 2019 23:35

Flamingo написав: Skiw написав: На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу? На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу?

ПАНИМАЕТЕ - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем ПАНИМАЕТЕ- сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМне смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем

Не, не понимаю.150к$ в год принесут 1.2к$ грязными, а налоги там наверняка тоже есть, та даже если нет, то выгоднее на срочный вклад положить.Логистика - Чехия не за углом - на авто не менее 10 часов маршброском из Киева и то, если повезет, а расходы на дорогу съедят половину "прибыли". Самолет даже не рассматривается. Разве что возле границы жить. Вывоз не более 10к$ за раз - это или 15 поездок или 5, если втроем и т.д.. Мобильность этих средств точно такая-же, в обратную сторону. Ну, а если вы через день в Прагу (Европу) мотаетесь, то Альфу или украинский банк рассматривать смысла нет.ИМХО