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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7861786278637864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:29

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу?

ПАНИМАЕТЕ ;) - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ ;) не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:04

Re: Альфа-Банк

  balbesik написав:В понедельник активировала, сделала покупку от 50грн...
До подключения к орешкам карта лежала и пылилась. После сделали такую покупку от 50 грн, чтобы орешки капнули. Профит, а то Алла переборчивая — куча звёздочек и сносок )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:35

  Flamingo написав:
  Skiw написав:На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу?

ПАНИМАЕТЕ ;) - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ ;) не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем :mrgreen:

Не, не понимаю.
150к$ в год принесут 1.2к$ грязными, а налоги там наверняка тоже есть, та даже если нет, то выгоднее на срочный вклад положить.
Логистика - Чехия не за углом - на авто не менее 10 часов маршброском из Киева и то, если повезет, а расходы на дорогу съедят половину "прибыли". Самолет даже не рассматривается. Разве что возле границы жить. Вывоз не более 10к$ за раз - это или 15 поездок или 5, если втроем и т.д.. Мобильность этих средств точно такая-же, в обратную сторону. Ну, а если вы через день в Прагу (Европу) мотаетесь, то Альфу или украинский банк рассматривать смысла нет.
ИМХО
Skiw :D
Skiw
 
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