Skiw написав:На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу?
ПАНИМАЕТЕ - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем
Skiw написав:На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу?
ПАНИМАЕТЕ - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем
Не, не понимаю. 150к$ в год принесут 1.2к$ грязными, а налоги там наверняка тоже есть, та даже если нет, то выгоднее на срочный вклад положить. Логистика - Чехия не за углом - на авто не менее 10 часов маршброском из Киева и то, если повезет, а расходы на дорогу съедят половину "прибыли". Самолет даже не рассматривается. Разве что возле границы жить. Вывоз не более 10к$ за раз - это или 15 поездок или 5, если втроем и т.д.. Мобильность этих средств точно такая-же, в обратную сторону. Ну, а если вы через день в Прагу (Европу) мотаетесь, то Альфу или украинский банк рассматривать смысла нет. ИМХО
balbesik написав:Меня пока удивляет неприятно. Заказывала тоже в октябре, привезли одну,что-то с ней напутали, активировать не получилось, перевыпустили и привезли другую. В понедельник активировала, сделала покупку от 50грн. К бонусной только сегодня подключили. Насчет 200 грн, вроде ещё рано, в течении 30 дней...Но у Вас через день выплатили. Не удивлюсь, если и тут придется бодаться типа первая карта была по ссылке, а вторая нет. Не буду загадывать, но не удивлюсь..
balbesik, добрый день. Если вторая карта оформлена не по реферальной ссылке, автоматической выплаты не будет. Напишите в личку ИНН пригласившего друга, посмотрю.
Кажется Конфуций сказал "Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет". ИМХО вы копаеете слишком глубоко и не в ту сторону . Банально речь шла о том что в Чехии дочка СБР на текущим платит более высокие % чем в Украине. Просто констатация факта - что наши банки му*** - режут по валюте ставки ниже плинтуса - там платят более честный %. При этом никто не призывал ехать в Чехию и открывать там текущие вклады (у кого такая возможность есть и такие счета нужны - уже думаю там присутствует, а кто в Праге бывает раз в 3-5 лет - оно точно не надо).
Flamingo написав:ИМХО вы копаеете слишком глубоко и не в ту сторону . Банально речь шла о том что в Чехии дочка СБР на текущим платит более высокие % чем в Украине. Просто констатация факта - что наши банки му*** - режут по валюте ставки ниже плинтуса - там платят более честный %. При этом никто не призывал ехать в Чехию и открывать там текущие вклады.
ну как никто не призывал
Тракторист написав:в украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...
для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках