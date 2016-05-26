Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:40

Skiw написав: Не, не понимаю. Не, не понимаю.

Кажется Конфуций сказал "Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет". ИМХО вы копаеете слишком глубоко и не в ту сторону. Банально речь шла о том что в Чехии дочка СБР на текущим платит более высокие % чем в Украине. Просто констатация факта - что наши банки му*** - режут по валюте ставки ниже плинтуса - там платят более честный %. При этом никто не призывал ехать в Чехию и открывать там текущие вклады (у кого такая возможность есть и такие счета нужны - уже думаю там присутствует, а кто в Праге бывает раз в 3-5 лет - оно точно не надо).