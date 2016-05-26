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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7861786278637864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:29

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу?

ПАНИМАЕТЕ ;) - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ ;) не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:04

Re: Альфа-Банк

  balbesik написав:В понедельник активировала, сделала покупку от 50грн...
До подключения к орешкам карта лежала и пылилась. После сделали такую покупку от 50 грн, чтобы орешки капнули. Профит, а то Алла переборчивая — куча звёздочек и сносок )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:35

  Flamingo написав:
  Skiw написав:На 3 года 1.8% потолок, или я что-то не вижу?

ПАНИМАЕТЕ ;) - сберегательный это типа текущий счет. То есть со свободным съемом и пополнением. У некоторых вкладчиков есть спрос именно на такой вид счетов. Поэтому САВСЕМ ;) не смотрите срочные депо на 1-2-3 года. В чешской дочке СБР есть несколько пакетов сберегательных счетов - в частности самый престижный - "честное сбережение Экстра" предусматривает что на банальный остаток по счету в USD - при остатках до 150 тыс. платят 0,8 годовых, по Евро (до 100к остатков) - 0,4%. Это как бы значительно выше чем предлагает у нас Алла опять таки по сберу. Речь была именно о этом. Срочные вклады тут не при чем :mrgreen:

Не, не понимаю.
150к$ в год принесут 1.2к$ грязными, а налоги там наверняка тоже есть, та даже если нет, то выгоднее на срочный вклад положить.
Логистика - Чехия не за углом - на авто не менее 10 часов маршброском из Киева и то, если повезет, а расходы на дорогу съедят половину "прибыли". Самолет даже не рассматривается. Разве что возле границы жить. Вывоз не более 10к$ за раз - это или 15 поездок или 5, если втроем и т.д.. Мобильность этих средств точно такая-же, в обратную сторону. Ну, а если вы через день в Прагу (Европу) мотаетесь, то Альфу или украинский банк рассматривать смысла нет.
ИМХО
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:30

Re: Альфа-Банк

Мне лично идеально подходит марфиновская десятка с 2%, но я уже забила под завязку )... В другую страну кататься за деньгами не сильно удобно, если честно. Да и не сильно чтоб даром.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:58

  Alex_ki написав:Тоже получил максимку меньше месяца назад, пользуюсь. Сегодня пришло по +200
Приятно, что без пинков

Я тоже получил новую карту в прошлом месяце, по приглашению.
Друг вчера получил свои 200, а я - нет.
Так что - кому как повезёт, придётся таки пинать
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:16

  balbesik написав:Меня пока удивляет неприятно.
Заказывала тоже в октябре, привезли одну,что-то с ней напутали, активировать не получилось, перевыпустили и привезли другую. В понедельник активировала, сделала покупку от 50грн. К бонусной только сегодня подключили. Насчет 200 грн, вроде ещё рано, в течении 30 дней...Но у Вас через день выплатили. Не удивлюсь, если и тут придется бодаться типа первая карта была по ссылке, а вторая нет. Не буду загадывать, но не удивлюсь..

balbesik, добрый день. Если вторая карта оформлена не по реферальной ссылке, автоматической выплаты не будет. Напишите в личку ИНН пригласившего друга, посмотрю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:18

  mustbe написав:
  Alex_ki написав:Тоже получил максимку меньше месяца назад, пользуюсь. Сегодня пришло по +200
Приятно, что без пинков

Я тоже получил новую карту в прошлом месяце, по приглашению.
Друг вчера получил свои 200, а я - нет.
Так что - кому как повезёт, придётся таки пинать

mustbe, добрый день. Напишите в личку ИНН друга, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:40

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:Не, не понимаю.

Кажется Конфуций сказал "Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет". ИМХО вы копаеете слишком глубоко и не в ту сторону :). Банально речь шла о том что в Чехии дочка СБР на текущим платит более высокие % чем в Украине. Просто констатация факта - что наши банки му*** - режут по валюте ставки ниже плинтуса - там платят более честный %. При этом никто не призывал ехать в Чехию и открывать там текущие вклады (у кого такая возможность есть и такие счета нужны - уже думаю там присутствует, а кто в Праге бывает раз в 3-5 лет - оно точно не надо).
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:59

  Alfa_Bank написав:mustbe, добрый день. Напишите в личку ИНН друга, проверю.

Выяснил, что ещё месяц не прошёл с момента проводки первой операции.
Такшо - сорри, отбой тревоги, ждёмс
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:03

  Flamingo написав:ИМХО вы копаеете слишком глубоко и не в ту сторону :). Банально речь шла о том что в Чехии дочка СБР на текущим платит более высокие % чем в Украине. Просто констатация факта - что наши банки му*** - режут по валюте ставки ниже плинтуса - там платят более честный %. При этом никто не призывал ехать в Чехию и открывать там текущие вклады.

ну как никто не призывал :)
  Тракторист написав:в украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...

для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках

ладно, понятно, в общем бесполезная информация :)
Skiw :D
Skiw
 
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