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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:04
Alfa_Bank
ИНН друга отправила, а вопрос по перевыпуску я Вам уже задавала и ответ был немного другой.
Alfa_Bank написав: balbesik написав:Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?
Добрый день. Перевыпуск не влияет на выплату.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:13
balbesik написав:Alfa_Bank
ИНН друга отправила, а вопрос по перевыпуску я Вам уже задавала и ответ был немного другой.
Alfa_Bank написав: balbesik написав:Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?
Добрый день. Перевыпуск не влияет на выплату.
Извините, ситуацию вашу не помнила, ответила исходя из вопроса. У вас не перевыпуск, а выпуск новой карты. В данном случае нужно проверять. Отпишусь в личку.
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