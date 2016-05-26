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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:04
Alfa_Bank
ИНН друга отправила, а вопрос по перевыпуску я Вам уже задавала и ответ был немного другой.
Alfa_Bank написав: balbesik написав:Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?
Добрый день. Перевыпуск не влияет на выплату.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:13
balbesik написав:Alfa_Bank
ИНН друга отправила, а вопрос по перевыпуску я Вам уже задавала и ответ был немного другой.
Alfa_Bank написав: balbesik написав:Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?
Добрый день. Перевыпуск не влияет на выплату.
Извините, ситуацию вашу не помнила, ответила исходя из вопроса. У вас не перевыпуск, а выпуск новой карты. В данном случае нужно проверять. Отпишусь в личку.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:23
Alfa_Bank написав: mustbe написав: Alex_ki написав:
Тоже получил максимку меньше месяца назад, пользуюсь. Сегодня пришло по +200
Приятно, что без пинков
Я тоже получил новую карту в прошлом месяце, по приглашению.
Друг вчера получил свои 200, а я - нет.
Так что - кому как повезёт, придётся таки пинать
mustbe, добрый день. Напишите в личку ИНН друга, проверю.
Мій запрошений також отримав, а я ні...
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:31
kreuz написав:
Мій запрошений також отримав, а я ні...
kreuz, доброго дня. Пишіть ІПН друга в ПП, розберемось.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:32
Skiw написав:
Интересно, а что вы там увидели? 1-1.5% на год?, так у нас выше есть ставки и на меньший срок.
речь первоначально шла о ставках для сберегательных счетов со свободным снятием/пополнением и для таких счетов в валюте ставки в Чехии как правило больше чем в Альфе...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:38
Тракторист написав:
речь первоначально шла о ставках для сберегательных счетов со свободным снятием/пополнением и для таких счетов в валюте ставки в Чехии как правило больше чем в Альфе...
Ну, не Альфой единой.
Сравнивать надо с лидерами, а не с жмотами
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mustbe
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