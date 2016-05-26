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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7862786378647865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:04

Alfa_Bank
ИНН друга отправила, а вопрос по перевыпуску я Вам уже задавала и ответ был немного другой.
  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?

Добрый день. Перевыпуск не влияет на выплату.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:13

  balbesik написав:Alfa_Bank
ИНН друга отправила, а вопрос по перевыпуску я Вам уже задавала и ответ был немного другой.
  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?

Добрый день. Перевыпуск не влияет на выплату.

Извините, ситуацию вашу не помнила, ответила исходя из вопроса. У вас не перевыпуск, а выпуск новой карты. В данном случае нужно проверять. Отпишусь в личку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:23

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:
  Alex_ki написав:Тоже получил максимку меньше месяца назад, пользуюсь. Сегодня пришло по +200
Приятно, что без пинков

Я тоже получил новую карту в прошлом месяце, по приглашению.
Друг вчера получил свои 200, а я - нет.
Так что - кому как повезёт, придётся таки пинать

mustbe, добрый день. Напишите в личку ИНН друга, проверю.

Мій запрошений також отримав, а я ні...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:31

  kreuz написав:Мій запрошений також отримав, а я ні...


kreuz, доброго дня. Пишіть ІПН друга в ПП, розберемось.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:32

  Skiw написав:
  Тракторист написав: украинских банках надо гривну держать, а валюту в более стабильных странах...

для примера сберегательный счёт в той же Чехии даёт большую доходность при значительно меньших рисках - https://www.sberbankcz.cz/ru/~/media/E6 ... f?v=201911

Интересно, а что вы там увидели? 1-1.5% на год?, так у нас выше есть ставки и на меньший срок.

речь первоначально шла о ставках для сберегательных счетов со свободным снятием/пополнением и для таких счетов в валюте ставки в Чехии как правило больше чем в Альфе...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:38

  Тракторист написав:речь первоначально шла о ставках для сберегательных счетов со свободным снятием/пополнением и для таких счетов в валюте ставки в Чехии как правило больше чем в Альфе...

Ну, не Альфой единой.
Сравнивать надо с лидерами, а не с жмотами
mustbe
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  #<1 ... 7862786378647865
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