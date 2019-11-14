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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7864786578667867>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:31

СЕП

подскажите в чем проблема при проведении платежа по реквизитам IBAN
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anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:35

  WachtAmRhein написав:И как сделать, чтобы при звонке через приложение мене було ЧУТНО???

Меня слышат через Скайп. Там нуна настройку правильно сделать, вернее сам Скайп умеет протестить/выбрать говорилки на вашем компе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:36

  anis написав:подскажите в чем проблема при проведении платежа по реквизитам IBAN
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Нахе... это вам нуна? Пардон за прононс.
Юзайте обычные реквизиты!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:41

clientage
всегда по IBANу проходило, а тут выбивает, кто словам IBAN ???

PS обычные проходят платежи.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43

  anis написав:clientage
всегда по IBANу проходило, а тут выбивает, кто словам IBAN ???

PS обычные проходят платежи.

Ну мож шото крутят
И эт вы каждый раз руцями тот ИБАН вводите? Шаблоны ж с ИБАНом не сохраняются. Ошибки каждый раз новые. Ото делать мне больше нечего :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:50

  clientage написав:Заява про отказ от фрод-контроля по всем картам

Можно сразу по всем ? А меня заставили писать по каждой.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:53

  mustbe написав:
  clientage написав:Заява про отказ от фрод-контроля по всем картам

Можно сразу по всем ? А меня заставили писать по каждой.

Список всех карт в столбик, я штук 15 указал, даже допки от жены втулил (не проканало!) типа:
5355-3167
5355-6037
...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:59

  anis написав:подскажите в чем проблема при проведении платежа по реквизитам IBAN
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anis, добрый день. Платежи по IBAN работают. Напишу в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:01

  clientage написав:Список всех карт в столбик

Ну, видать от куры ещё зависит, некоторые могут перестраховываться
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:08

  WachtAmRhein написав:И как сделать, чтобы при звонке через приложение мене було ЧУТНО???

WachtAmRhein, добрый день. При звонке через приложение просто не слышно или появляется сообщение о необходимости использовать гарнитуру?
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