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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:31
подскажите в чем проблема при проведении платежа по реквизитам IBAN
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anis
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:35
WachtAmRhein написав:
И как сделать, чтобы при звонке через приложение мене було ЧУТНО???
Меня слышат через Скайп. Там нуна настройку правильно сделать, вернее сам Скайп умеет протестить/выбрать говорилки на вашем компе
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:36
anis написав:
подскажите в чем проблема при проведении платежа по реквизитам IBAN
Нахе... это вам нуна? Пардон за прононс.
Юзайте обычные реквизиты!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:41
clientage
всегда по IBANу проходило, а тут выбивает, кто словам IBAN ???
PS обычные проходят платежи.
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anis
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43
anis написав:clientage
всегда по IBANу проходило, а тут выбивает, кто словам IBAN ???
PS обычные проходят платежи.
Ну мож шото крутят
И эт вы каждый раз руцями тот ИБАН вводите? Шаблоны ж с ИБАНом не сохраняются. Ошибки каждый раз новые. Ото делать мне больше нечего
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:50
clientage написав:
Заява про отказ от фрод-контроля по всем картам
Можно сразу по всем ? А меня заставили писать по каждой.
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mustbe
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:53
mustbe написав: clientage написав:
Заява про отказ от фрод-контроля по всем картам
Можно сразу по всем ? А меня заставили писать по каждой.
Список всех карт в столбик, я штук 15 указал, даже допки от жены втулил (не проканало!) типа:
5355-3167
5355-6037
...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:59
anis написав:
подскажите в чем проблема при проведении платежа по реквизитам IBAN
anis, добрый день. Платежи по IBAN работают. Напишу в ЛС.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:01
clientage написав:
Список всех карт в столбик
Ну, видать от куры ещё зависит, некоторые могут перестраховываться
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mustbe
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:08
WachtAmRhein написав:
И как сделать, чтобы при звонке через приложение мене було ЧУТНО???
WachtAmRhein, добрый день. При звонке через приложение просто не слышно или появляется сообщение о необходимости использовать гарнитуру?
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