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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7864786578667867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:51

  clientage написав:
  anis написав:clientage
всегда по IBANу проходило, а тут выбивает, кто словам IBAN ???

PS обычные проходят платежи.

Ну мож шото крутят
И эт вы каждый раз руцями тот ИБАН вводите? Шаблоны ж с ИБАНом не сохраняются. Ошибки каждый раз новые. Ото делать мне больше нечего :evil:

У IBAN платежей есть тотальное преимущество - они на стероидах ;)
В 99% хватает обычных электричек, но для одного направления они чрезвычайно пользительны ;)
curiousobro
 
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  #<1 ... 7864786578667867
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