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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:51
clientage написав: anis написав:clientage
всегда по IBANу проходило, а тут выбивает, кто словам IBAN ???
PS обычные проходят платежи.
Ну мож шото крутят
И эт вы каждый раз руцями тот ИБАН вводите? Шаблоны ж с ИБАНом не сохраняются. Ошибки каждый раз новые. Ото делать мне больше нечего
У IBAN платежей есть тотальное преимущество - они на стероидах
В 99% хватает обычных электричек, но для одного направления они чрезвычайно пользительны
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