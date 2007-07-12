У IBAN платежей есть тотальное преимущество - они на стероидах
В 99% хватает обычных электричек, но для одного направления они чрезвычайно пользительны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:51
У IBAN платежей есть тотальное преимущество - они на стероидах
В 99% хватает обычных электричек, но для одного направления они чрезвычайно пользительны
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:10
Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:43
если попадётся адекватный, то сэкономит кучу времени
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