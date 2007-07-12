RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7864786578667867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1009
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1009
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:51

  clientage написав:
  anis написав:clientage
всегда по IBANу проходило, а тут выбивает, кто словам IBAN ???

PS обычные проходят платежи.

Ну мож шото крутят
И эт вы каждый раз руцями тот ИБАН вводите? Шаблоны ж с ИБАНом не сохраняются. Ошибки каждый раз новые. Ото делать мне больше нечего :evil:

У IBAN платежей есть тотальное преимущество - они на стероидах ;)
В 99% хватает обычных электричек, но для одного направления они чрезвычайно пользительны ;)
curiousobro
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:10

Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
Повідомлень: 103
З нами з: 06.08.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:43

  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?
если попадётся адекватный, то сэкономит кучу времени
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9963
З нами з: 23.01.13
Подякував: 287 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:00

монохер- придаток машины, рудимент для тупых клиентов
v57
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:37

  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?


Наверное как везде. Толку ноль.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6832
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:52

Re: Альфа-Банк

Менеджер иногда очень полезен и много времени экономит. А вот авторизация в myalfababk совсем де***. Номер+день рождения+автобусы со светофорами найти+смс получить и код ввести+подтвердить доверенное устройство...!!! Каждый раз одно и то же. Это специально, чтобы отбить желание заходить?
$$$$$$$$$
jokk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:12

  jokk написав:Менеджер иногда очень полезен и много времени экономит. А вот авторизация в myalfababk совсем де***. Номер+день рождения+автобусы со светофорами найти+смс получить и код ввести+подтвердить доверенное устройство...!!! Каждый раз одно и то же. Это специально, чтобы отбить желание заходить?

Это чтобы поставили мобильную апку :)
Пальчик приложили - и вуаля. Правда тут нету возможности операций с рассрочками.

Уважаемая Альфабанк!

Когда запилите в мобайле работу с рассрочками?

Осталось в мобай перенести рассрочки и ИБАНизировать шаблоны - и МАБ почти не нужен. Разве что для выписки. Но если запилите CSV выписку в мобайле - то и вообще не нужен ;)
curiousobro
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:32

МАБ - нужен, попрошу не перегибать.
Неужели такая непосильная задача сделать так, чтобы веб и моб были равноценны ?
Это же всего лишь программы, которые пишут люди.
Не студенты криворукие, а нормальные программеры.
Нет ничего такого в вебе, чего нельзя перенести в моб, и нет ничего такого в мобе, чего нельзя перенести в веб.
Есть только пофигизм и экономия на разработчиках, а соответственно - и на клиентах
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7864786578667867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, Goodman, MASolomko і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1411, 1412, 1413
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14120 1958957
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 19:46
jay2004
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3550, 3551, 3552
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35516 4393291
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 18:56
Bosstone
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 43, 44, 45
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
449 138002
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 15:36
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron