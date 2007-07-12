У IBAN платежей есть тотальное преимущество - они на стероидах
В 99% хватает обычных электричек, но для одного направления они чрезвычайно пользительны
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:51
У IBAN платежей есть тотальное преимущество - они на стероидах
В 99% хватает обычных электричек, но для одного направления они чрезвычайно пользительны
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:10
Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:43
если попадётся адекватный, то сэкономит кучу времени
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:37
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:52
Re: Альфа-Банк
Менеджер иногда очень полезен и много времени экономит. А вот авторизация в myalfababk совсем де***. Номер+день рождения+автобусы со светофорами найти+смс получить и код ввести+подтвердить доверенное устройство...!!! Каждый раз одно и то же. Это специально, чтобы отбить желание заходить?
$$$$$$$$$
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:12
Это чтобы поставили мобильную апку
Пальчик приложили - и вуаля. Правда тут нету возможности операций с рассрочками.
Уважаемая Альфабанк!
Когда запилите в мобайле работу с рассрочками?
Осталось в мобай перенести рассрочки и ИБАНизировать шаблоны - и МАБ почти не нужен. Разве что для выписки. Но если запилите CSV выписку в мобайле - то и вообще не нужен
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:32
МАБ - нужен, попрошу не перегибать.
Неужели такая непосильная задача сделать так, чтобы веб и моб были равноценны ?
Это же всего лишь программы, которые пишут люди.
Не студенты криворукие, а нормальные программеры.
Нет ничего такого в вебе, чего нельзя перенести в моб, и нет ничего такого в мобе, чего нельзя перенести в веб.
Есть только пофигизм и экономия на разработчиках, а соответственно - и на клиентах
|