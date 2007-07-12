mustbe написав:МАБ - нужен, попрошу не перегибать. Неужели такая непосильная задача сделать так, чтобы веб и моб были равноценны ? Это же всего лишь программы, которые пишут люди. Не студенты криворукие, а нормальные программеры. Нет ничего такого в вебе, чего нельзя перенести в моб, и нет ничего такого в мобе, чего нельзя перенести в веб. Есть только пофигизм и экономия на разработчиках, а соответственно - и на клиентах
Это понятно, что молоток и пила лучше вместе, чем по отдельности. Но имхо проще сейчас дополнить мобайл, чем маб. В мабе остались даты проводки (решается csv выпиской), рассрочки (решается добавлением меню рассрочек для карты) и онлайн платеж на счет в альфе (решается ибанизацией шаблонов). И все, о мабе можно забывать.
ЗЫ: Мне одному показалось,что настройка "основная карта" начала работать в мобайле при платежах по шаблонам? Последние пару платежей четко подтягивается основная дебитка, как и в мабе.
curiousobro написав:Мне одному показалось,что настройка "основная карта" начала работать в мобайле при платежах по шаблонам? Последние пару платежей четко подтягивается основная дебитка, как и в мабе.
Показалось У меня в одном экке работает типа основная, а во 2м кредитка постоянно подставляется А как в апликухе шаблон создать? А де группы/категории шаблонов? Чо они неупорядочены по алфавиту или частоте использования? А почему в апликухе не отображаются мои имена счетов при подтверждении операции? Я нобер дебетки выцарапал на чехле смарта
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 15 лис, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro написав:Мне одному показалось,что настройка "основная карта" начала работать в мобайле при платежах по шаблонам? Последние пару платежей четко подтягивается основная дебитка, как и в мабе.
Показалось У меня в одном экке работает типа основная, а во 2м кредитка постоянно подставляется А как в апликухе шаблон создать? А де группы/категории шаблонов? Чо они неупорядочены по алфавиту или частоте использования? А почему в апликухе не отображаются мои имена счетов при подтверждении операции? Я нобер дебетки выцарапал на чехле смарта
Пока ответил - куча вопросов налетело Груп нет, четким движение пальца стреляю по одному из длинного списка, категориями не заморачивался:) Я на шаге подтверждения уже не парюсь. Но внимательно и отрешенно (шобы нихто меня не отвлек) провожу время на шаге выбора источника и ввода суммы, а потом просто вбиваю смс
Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?
Очень даже есть, в очереди не будете стоять с общим потоком, некоторые вопросы решите просто по звонку, кофейком угостят, главное чтобы менеджер попался толковый.
Но бывает, что к вашему менеджеру стоит уже 3, 4 человека и хорошо, что есть свободная, обычная, а лучше уже знакомая, грамотная девушка. А если Ваш личный еще и обидчивый, то тогда лучше написать нашему уваж. представителю.