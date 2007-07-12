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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7865786678677868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:10

  mustbe написав:МАБ - нужен, попрошу не перегибать.
Неужели такая непосильная задача сделать так, чтобы веб и моб были равноценны ?
Это же всего лишь программы, которые пишут люди.
Не студенты криворукие, а нормальные программеры.
Нет ничего такого в вебе, чего нельзя перенести в моб, и нет ничего такого в мобе, чего нельзя перенести в веб.
Есть только пофигизм и экономия на разработчиках, а соответственно - и на клиентах

Это понятно, что молоток и пила лучше вместе, чем по отдельности.
Но имхо проще сейчас дополнить мобайл, чем маб. В мабе остались даты проводки (решается csv выпиской), рассрочки (решается добавлением меню рассрочек для карты) и онлайн платеж на счет в альфе (решается ибанизацией шаблонов).
И все, о мабе можно забывать.

ЗЫ:
Мне одному показалось,что настройка "основная карта" начала работать в мобайле при платежах по шаблонам? Последние пару платежей четко подтягивается основная дебитка, как и в мабе.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:15

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Мне одному показалось,что настройка "основная карта" начала работать в мобайле при платежах по шаблонам? Последние пару платежей четко подтягивается основная дебитка, как и в мабе.

Показалось
У меня в одном экке работает типа основная, а во 2м кредитка постоянно подставляется :mrgreen:
А как в апликухе шаблон создать?
А де группы/категории шаблонов? Чо они неупорядочены по алфавиту или частоте использования?
А почему в апликухе не отображаются мои имена счетов при подтверждении операции? Я нобер дебетки выцарапал на чехле смарта :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 15 лис, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:20

  clientage написав:А как в апликухе шаблон создать?

Не в бровь, а в глаз :)
Упустил этот момент.

Ну лано, зайти в маб набить шаблон таки придётся
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:27

  clientage написав:
  curiousobro написав:Мне одному показалось,что настройка "основная карта" начала работать в мобайле при платежах по шаблонам? Последние пару платежей четко подтягивается основная дебитка, как и в мабе.

Показалось
У меня в одном экке работает типа основная, а во 2м кредитка постоянно подставляется :mrgreen:
А как в апликухе шаблон создать?
А де группы/категории шаблонов? Чо они неупорядочены по алфавиту или частоте использования?
А почему в апликухе не отображаются мои имена счетов при подтверждении операции? Я нобер дебетки выцарапал на чехле смарта :mrgreen:

Пока ответил - куча вопросов налетело :)
Груп нет, четким движение пальца стреляю по одному из длинного списка, категориями не заморачивался:)
Я на шаге подтверждения уже не парюсь. Но внимательно и отрешенно (шобы нихто меня не отвлек) провожу время на шаге выбора источника и ввода суммы, а потом просто вбиваю смс :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:35

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Но внимательно и отрешенно (шобы нихто меня не отвлек)

Агаа, да-да... и это продукт цельного Диджитал со смузи, с УХ-дезигнерами, с̶ ̶Л̶ё̶ш̶и̶к̶о̶м̶ за 2 года работы :mrgreen:
Када там Выписку в картинках выложат таки на всеобщее оборзение? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:14

  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?


Очень даже есть, в очереди не будете стоять с общим потоком, некоторые вопросы решите просто по звонку, кофейком угостят, главное чтобы менеджер попался толковый.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:22

  antey718 написав:
  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?


Очень даже есть, в очереди не будете стоять с общим потоком, некоторые вопросы решите просто по звонку, кофейком угостят, главное чтобы менеджер попался толковый.


Но бывает, что к вашему менеджеру стоит уже 3, 4 человека и хорошо, что есть свободная, обычная, а лучше уже знакомая, грамотная девушка. :mrgreen:
А если Ваш личный обидчивый и не в меру заносчивый (он же почти памятник), то тогда лучше написать нашему уваж. представителю.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 00:02

Re: Альфа-Банк

Какие есть лимиты (и комиссии) по переводам на IBAN в другой банк?
escobar
 
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