RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7866786778687869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 08:56

Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4191
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:50

Re: Альфа-Банк

Я, наоборот, за развитие MyAlfa до экв. мобильному app состоянию
орехи и курсовой обмен туда прикрутить было бы чудесно.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 767
З нами з: 09.09.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02

  Arien написав:Я, наоборот, за развитие MyAlfa до экв. мобильному app состоянию
орехи и курсовой обмен туда прикрутить было бы чудесно.

Поддерживаю всецело. Смарт это конечно круто, модно, перспективно... Но мобилу можно потерять, где-то забыть, ее могут украсть, она может разбиться, утонуть или просто банально начать глючить. В этом случае декстопная версия это выход - поэтому ИМХО МАБ обязан быть не менее функциональным чем мобайл.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:29

Re: Альфа-Банк

Орехи прерагатива только моб.версий, и это не только у Аллы, думаю тут без вариантов. Хочешь кешбек будь мобильным.
Востаннє редагувалось anis в Суб 16 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
anis
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 22.11.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:43

  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?

в 99,9% случаев никакой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4316
З нами з: 06.08.08
Подякував: 238 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:47

Re: Альфа-Банк

Тракторист написав:
  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?

в 99,9% случаев никакой...
Ну почему все зависит от человеческого фактора, мой например помогает и на уровне с представителем на этой ветке.
anis
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 22.11.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:00

  anis написав:
Тракторист написав:
  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?

в 99,9% случаев никакой...
Ну почему все зависит от человеческого фактора, мой например помогает и на уровне с представителем на этой ветке.

да в 0,1% случаев это удобно, а в остальном жизнь есть жизнь - когда вам понадобится персональный менеджер, то он окажется на больничном или в отпуске или например стоит ли переться в отделение где находится ваш менеджер если в этот момент вам удобней провести какую-либо операцию в ближайшем отделении и т.д.

значительно лучше было бы что бы люди имеющие более высокий приоритет для банка получали бы приоритетное обслуживание по электронной очереди...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4316
З нами з: 06.08.08
Подякував: 238 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:03

Re: Альфа-Банк

Мой ПМ вообще далеко от меня, и не с моего обслуживающего отделения связь телефон, месенджер, зачем к нему ехать?
anis
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 22.11.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:35

А мой только раз в год в Вайбер с др поздравляет, ну и здороваюсь при встрече на улице.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 16.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7866786778687869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slx і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1411, 1412, 1413
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14123 1960667
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 13:09
kreuz
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3550, 3551, 3552
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35518 4394689
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 21:40
tarasum
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 43, 44, 45
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
449 138253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 15:36
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78689)
16.11.2019 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.