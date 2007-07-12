Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)
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Додано: Суб 16 лис, 2019 08:56
Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)
Додано: Суб 16 лис, 2019 16:50
Re: Альфа-Банк
Я, наоборот, за развитие MyAlfa до экв. мобильному app состоянию
орехи и курсовой обмен туда прикрутить было бы чудесно.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02
Поддерживаю всецело. Смарт это конечно круто, модно, перспективно... Но мобилу можно потерять, где-то забыть, ее могут украсть, она может разбиться, утонуть или просто банально начать глючить. В этом случае декстопная версия это выход - поэтому ИМХО МАБ обязан быть не менее функциональным чем мобайл.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:29
Re: Альфа-Банк
Орехи прерагатива только моб.версий, и это не только у Аллы, думаю тут без вариантов. Хочешь кешбек будь мобильным.
Востаннє редагувалось anis в Суб 16 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:43
в 99,9% случаев никакой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:47
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:00
да в 0,1% случаев это удобно, а в остальном жизнь есть жизнь - когда вам понадобится персональный менеджер, то он окажется на больничном или в отпуске или например стоит ли переться в отделение где находится ваш менеджер если в этот момент вам удобней провести какую-либо операцию в ближайшем отделении и т.д.
значительно лучше было бы что бы люди имеющие более высокий приоритет для банка получали бы приоритетное обслуживание по электронной очереди...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:03
Re: Альфа-Банк
Мой ПМ вообще далеко от меня, и не с моего обслуживающего отделения связь телефон, месенджер, зачем к нему ехать?
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:35
А мой только раз в год в Вайбер с др поздравляет, ну и здороваюсь при встрече на улице.
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