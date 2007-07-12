Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)
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Додано: Суб 16 лис, 2019 08:56
Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)
Додано: Суб 16 лис, 2019 16:50
Re: Альфа-Банк
Я, наоборот, за развитие MyAlfa до экв. мобильному app состоянию
орехи и курсовой обмен туда прикрутить было бы чудесно.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02
Поддерживаю всецело. Смарт это конечно круто, модно, перспективно... Но мобилу можно потерять, где-то забыть, ее могут украсть, она может разбиться, утонуть или просто банально начать глючить. В этом случае декстопная версия это выход - поэтому ИМХО МАБ обязан быть не менее функциональным чем мобайл.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:29
Re: Альфа-Банк
Орехи прерагатива только моб.версий, и это не только у Аллы, думаю тут без вариантов. Хочешь кешбек будь мобильным.
Востаннє редагувалось anis в Суб 16 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:47
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:00
да в 0,1% случаев это удобно, а в остальном жизнь есть жизнь - когда вам понадобится персональный менеджер, то он окажется на больничном или в отпуске или например стоит ли переться в отделение где находится ваш менеджер если в этот момент вам удобней провести какую-либо операцию в ближайшем отделении и т.д.
значительно лучше было бы что бы люди имеющие более высокий приоритет для банка получали бы приоритетное обслуживание по электронной очереди...
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:03
Re: Альфа-Банк
Мой ПМ вообще далеко от меня, и не с моего обслуживающего отделения связь телефон, месенджер, зачем к нему ехать?
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:35
А мой только раз в год в Вайбер с др поздравляет, ну и здороваюсь при встрече на улице.
Додано: Нед 17 лис, 2019 10:36
Удобно,отдельный кабинет,всегда время для себя любимого можно согласовать,даже ко мне приезжал ПМ поговорить) Меняются только часто,у меня уже четвертый,но радует,что все на повышение уходят.А так люди вполне компетентные,все возникающие вопросы решают,но отказаться от представителя тут НЕВОЗМОЖНО
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