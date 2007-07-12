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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7867786878697870>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 08:56

Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:50

Re: Альфа-Банк

Я, наоборот, за развитие MyAlfa до экв. мобильному app состоянию
орехи и курсовой обмен туда прикрутить было бы чудесно.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02

  Arien написав:Я, наоборот, за развитие MyAlfa до экв. мобильному app состоянию
орехи и курсовой обмен туда прикрутить было бы чудесно.

Поддерживаю всецело. Смарт это конечно круто, модно, перспективно... Но мобилу можно потерять, где-то забыть, ее могут украсть, она может разбиться, утонуть или просто банально начать глючить. В этом случае декстопная версия это выход - поэтому ИМХО МАБ обязан быть не менее функциональным чем мобайл.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:29

Re: Альфа-Банк

Орехи прерагатива только моб.версий, и это не только у Аллы, думаю тут без вариантов. Хочешь кешбек будь мобильным.
Востаннє редагувалось anis в Суб 16 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:47

Re: Альфа-Банк

Тракторист написав:
  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?

в 99,9% случаев никакой...
Ну почему все зависит от человеческого фактора, мой например помогает и на уровне с представителем на этой ветке.
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:00

  anis написав:
Тракторист написав:
  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?

в 99,9% случаев никакой...
Ну почему все зависит от человеческого фактора, мой например помогает и на уровне с представителем на этой ветке.

да в 0,1% случаев это удобно, а в остальном жизнь есть жизнь - когда вам понадобится персональный менеджер, то он окажется на больничном или в отпуске или например стоит ли переться в отделение где находится ваш менеджер если в этот момент вам удобней провести какую-либо операцию в ближайшем отделении и т.д.

значительно лучше было бы что бы люди имеющие более высокий приоритет для банка получали бы приоритетное обслуживание по электронной очереди...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:03

Re: Альфа-Банк

Мой ПМ вообще далеко от меня, и не с моего обслуживающего отделения связь телефон, месенджер, зачем к нему ехать?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:35

А мой только раз в год в Вайбер с др поздравляет, ну и здороваюсь при встрече на улице.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:36

  anis написав:
Тракторист написав:
  Alexey_k9 написав:Колегі, підкажіть чи є якась користь від персонального менеджера в цьому банку?

в 99,9% случаев никакой...
Ну почему все зависит от человеческого фактора, мой например помогает и на уровне с представителем на этой ветке.


Удобно,отдельный кабинет,всегда время для себя любимого можно согласовать,даже ко мне приезжал ПМ поговорить) Меняются только часто,у меня уже четвертый,но радует,что все на повышение уходят.А так люди вполне компетентные,все возникающие вопросы решают,но отказаться от представителя тут НЕВОЗМОЖНО :)
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:32

Re: Альфа-Банк

Очень редко нужно в отделение. Приходишь а очередь начинается с улицы и внутри битком - а у тебя зеленый коридор, тебя ждали и быстро все подписали и провели в кассу без очереди. Это в Альфе отлично организовано. Персональный менеджер это ПЛЮС
$$$$$$$$$
jokk
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