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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7867786878697870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:46

Re: Альфа-Банк

  jokk написав:тебя ждали и быстро все подписали и провели в кассу без очереди. Это в Альфе отлично организовано. Персональный менеджер это ПЛЮС


не раз було що була (міні) черга до ПМ
так що... таке теж буває
але звісно це не ЧЕРГА загальна.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:51

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:
  jokk написав:тебя ждали и быстро все подписали и провели в кассу без очереди. Это в Альфе отлично организовано. Персональный менеджер это ПЛЮС


не раз було що була (міні) черга до ПМ
так що... таке теж буває
але звісно це не ЧЕРГА загальна.
Я домовляюсь попередньо до ПМ через месенжер або дзвоню, і коли приходжу то максимум - чекаю, доки закінчить обслуговування одного попереднього клієнта. Всі документи по максимуму вже підготовані, тільки підписати. Обговорення індивідуальних умов теж максимально просто й швидко. Ну чай/кава само собою, були й фірмові подарунки.
Faceless
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  #<1 ... 7867786878697870
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