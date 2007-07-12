не раз було що була (міні) черга до ПМ
так що... таке теж буває
але звісно це не ЧЕРГА загальна.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:46
Re: Альфа-Банк
не раз було що була (міні) черга до ПМ
так що... таке теж буває
але звісно це не ЧЕРГА загальна.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:51
Re: Альфа-Банк
Я домовляюсь попередньо до ПМ через месенжер або дзвоню, і коли приходжу то максимум - чекаю, доки закінчить обслуговування одного попереднього клієнта. Всі документи по максимуму вже підготовані, тільки підписати. Обговорення індивідуальних умов теж максимально просто й швидко. Ну чай/кава само собою, були й фірмові подарунки.
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