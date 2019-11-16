не раз було що була (міні) черга до ПМ
так що... таке теж буває
але звісно це не ЧЕРГА загальна.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:46
Re: Альфа-Банк
не раз було що була (міні) черга до ПМ
так що... таке теж буває
але звісно це не ЧЕРГА загальна.
+50грн !
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:51
Re: Альфа-Банк
Я домовляюсь попередньо до ПМ через месенжер або дзвоню, і коли приходжу то максимум - чекаю, доки закінчить обслуговування одного попереднього клієнта. Всі документи по максимуму вже підготовані, тільки підписати. Обговорення індивідуальних умов теж максимально просто й швидко. Ну чай/кава само собою, були й фірмові подарунки.
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:03
Re: Альфа-Банк
Якщо не секрет...на які продукти є ці умови і в чому вони полягають?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:29
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:38
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:55
Faceless, від яких сум?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:27
Re: Альфа-Банк
Смысл индусловий возникает только в одном случае - если сумма и так больше фонда (впрочем, на меньшие суммы вам и индусловий скорее всего не дадут).
Это мой риск, я сам за него в случае чего несу ответственность. Вряд ли кто-нибудь тут может меня уличить в нытье из-за потерянных в банках денег
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:18
Конкретики немає.
В Порох банці від 1000 грн, від 367 днів, 18%, виплата щомісяця.
Ця банка з людьми близькими до супостата пу може забезпечити таку дохідність і від яких сум?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:23
Re: Альфа-Банк
Близька до того дохідність, але на строк 3 місяці, наприклад.
Або в долярі від 5% за півроку.
Про більші строки мова не йде, невиправдано.
Меже по сумі теж міняється, залежності від ситуації. Від 250 тис грн, від 15к дол - залежить від валюти, строку, ситуації на ринку. На те вони й індивідуальні
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:34
Дякую. Зрозумів...короткостроковими балуєтесь.
Але в тенденції облікової ставки до 8%...на довгострок слід в портфелі мати...мабуть.
Порохбанка чекає на Вас.
Не факт що ця інвестиція не згорить в горнилі Світової кризи...але...хто не ризикує...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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