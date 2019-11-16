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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:02
Квесторе_поверніться написав:
Порохбанка чекає на Вас.
Ну це вже в когорті "гусарських"
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Faceless
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:42
Faceless написав: Квесторе_поверніться написав:
Порохбанка чекає на Вас.
Ну це вже в коголрі "гусарських"
В межах Фонду ні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:31
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав: Квесторе_поверніться написав:
Порохбанка чекає на Вас.
Ну це вже в коголрі "гусарських"
В межах Фонду ні.
Все равно По
мойка
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Аlександр
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Нед 17 лис, 2019 21:52
Ой+
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