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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7868786978707871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:02

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Порохбанка чекає на Вас.

Ну це вже в когорті "гусарських"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:42

  Faceless написав:
  Квесторе_поверніться написав:Порохбанка чекає на Вас.

Ну це вже в коголрі "гусарських"

В межах Фонду ні. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:
  Квесторе_поверніться написав:Порохбанка чекає на Вас.

Ну це вже в коголрі "гусарських"

В межах Фонду ні. :)

Все равно Помойка :mrgreen:
Аlександр
 
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