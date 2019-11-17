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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:02
Квесторе_поверніться написав:
Порохбанка чекає на Вас.
Ну це вже в когорті "гусарських"
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Faceless
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:42
Faceless написав: Квесторе_поверніться написав:
Порохбанка чекає на Вас.
Ну це вже в коголрі "гусарських"
В межах Фонду ні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 06:03
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав: Квесторе_поверніться написав:
Конкретики немає.
В Порох банці від 1000 грн, від 367 днів, 18%, виплата щомісяця.
Ця банка з людьми близькими до супостата пу може забезпечити таку дохідність і від яких сум?
Близька до того дохідність, але на строк 3 місяці, наприклад.
Або в долярі від 5% за півроку.
Про більші строки мова не йде, невиправдано.
Меже по сумі теж міняється, залежності від ситуації. Від 250 тис грн, від 15к дол - залежить від валюти, строку, ситуації на ринку. На те вони й індивідуальні
Дякую. Зрозумів...короткостроковими балуєтесь.
Але в тенденції облікової ставки до 8%...на довгострок слід в портфелі мати...мабуть.
Порохбанка чекає на Вас.
Не факт що ця інвестиція не згорить в горнилі Світової кризи...але...хто не ризикує...
скажем так,лозунги отдельно,а капитал в другую сторону. Мне и МИБ подошёл на сто лет,но необходимы условия как в Эксиме-возможность разрыва по истечению года без потери выплаченых процентов
никому не верю
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Додано: Пон 18 лис, 2019 07:27
... делайте хоть что-нибудь!
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Ой+
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