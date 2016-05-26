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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:07
kreuz написав:
Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?
Доброго дня. Нову виплату готуємо в середу. Виплатимо. Вибачте за ситуацію
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