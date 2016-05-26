Додано: Пон 18 лис, 2019 11:23

Alfa_Bank написав: balbesik написав: Alfa_Bank

Добрый день. Как может быть что клиенту пришло смс получите карту в отделении, а там говорят нет никакой карты, через заказ по интернету все всегда путают, заказывайте у нас и будет все ок. Добрый день. Как может быть что клиенту пришло смс получите карту в отделении, а там говорят нет никакой карты, через заказ по интернету все всегда путают, заказывайте у нас и будет все ок.

balbesik, добрый день. Нужно поверять. Напишите ИНН владельца карты и дату заказа а ЛС. balbesik, добрый день. Нужно поверять. Напишите ИНН владельца карты и дату заказа а ЛС.

Данные отправила в ЛС.В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали"Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?P.S. Перезвонили сказали, вы не к тому обращались, приходите снова карта должна быть в отделении. Но девица в банке звонила же кому-то и уточняла, после чего заявила что карты нет. В общем пока так, идем снова в отделение...