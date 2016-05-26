balbesik написав:Alfa_Bank Добрый день. Как может быть что клиенту пришло смс получите карту в отделении, а там говорят нет никакой карты, через заказ по интернету все всегда путают, заказывайте у нас и будет все ок.
balbesik, добрый день. Нужно поверять. Напишите ИНН владельца карты и дату заказа а ЛС.
Данные отправила в ЛС. В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали" Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?
P.S. Перезвонили сказали, вы не к тому обращались, приходите снова карта должна быть в отделении. Но девица в банке звонила же кому-то и уточняла, после чего заявила что карты нет. В общем пока так, идем снова в отделение...
balbesik написав:Данные отправила в ЛС. В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали" Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?
Ответила в ЛС, карта в отделении. С информированием разберемся и проведем работу. Извините за ситуацию
balbesik написав:Данные отправила в ЛС. В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали" Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?
Ответила в ЛС, карта в отделении. С информированием разберемся и проведем работу. Извините за ситуацию
kreuz написав:Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?
Доброго дня. Нову виплату готуємо в середу. Виплатимо. Вибачте за ситуацію
Наразі більше турбує недоінформованість, аніж недоплата, тому дякую, середа вже скоро.
Є ось таке ще питаннячко. Як бути клієнтам у разі відсутності доступу до номеру картки в мобайлі, особливо якщо на картці його також немає, переписувати завчасно на аркуш паперу, щоб потім його легко загубити?..
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