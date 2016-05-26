Додано: Пон 18 лис, 2019 16:48

joik написав: Уважаемые учасники форума есть у кого то опыт по Моментальным грошам в Альфамобайл

Проценты высокие 33 период тоже можна выбрать

Есть ли какие подводные камни? Уважаемые учасники форума есть у кого то опыт по Моментальным грошам в АльфамобайлПроценты высокие 33 период тоже можна выбратьЕсть ли какие подводные камни?

а что именно интересует ? и при чём тут Альфамобайл ?грубо - там 2 варианта:- с ежемес.комиссией - низкая (14-16%) ставка на остаток + 1.1%-2% ежемес. от суммы кредита + 0.1(+/-) % "страховка" одноразово- без ежемес.комиссии - высокая (32-35%) ставка на остаток + 3.5%(+/-) от суммы кредита - "страховка" одноразово, которая добавляется в тело кредитаКонкретные цифры ставок и комиссий индивидуально под клиента считают (мне так говорили).Камни, как всегда - недоговаривают (про одноразовую комиссию) + мне на словах по комиссии сказали одно (% на остаток), в договоре было другое (% на сумму кредита).Дают "нал", а не на карту - мне пришлось стоять в кассе и делать 2 операции - получение кредита и пополнение карт.счета.Из плюсов - действительно быстро выдают - если все документы есть, то через час можно выйти с пакетом денегЗЫ при расчёте сумм % у них, почему-то, в году получается 372 дня, а не 365/366 - это я уже по факту сумм начислений вычислял.