balbesik написав:Alfa_Bank Добрый день. Как может быть что клиенту пришло смс получите карту в отделении, а там говорят нет никакой карты, через заказ по интернету все всегда путают, заказывайте у нас и будет все ок.
balbesik, добрый день. Нужно поверять. Напишите ИНН владельца карты и дату заказа а ЛС.
Данные отправила в ЛС. В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали" Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?
P.S. Перезвонили сказали, вы не к тому обращались, приходите снова карта должна быть в отделении. Но девица в банке звонила же кому-то и уточняла, после чего заявила что карты нет. В общем пока так, идем снова в отделение...
balbesik написав:Данные отправила в ЛС. В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали" Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?
Ответила в ЛС, карта в отделении. С информированием разберемся и проведем работу. Извините за ситуацию
balbesik написав:Данные отправила в ЛС. В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали" Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?
Ответила в ЛС, карта в отделении. С информированием разберемся и проведем работу. Извините за ситуацию
kreuz написав:Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?
Доброго дня. Нову виплату готуємо в середу. Виплатимо. Вибачте за ситуацію
Наразі більше турбує недоінформованість, аніж недоплата, тому дякую, середа вже скоро.
Є ось таке ще питаннячко. Як бути клієнтам у разі відсутності доступу до номеру картки в мобайлі, особливо якщо на картці його також немає, переписувати завчасно на аркуш паперу, щоб потім його легко загубити?..
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kreuz написав:Наразі більше турбує недоінформованість, аніж недоплата, тому дякую, середа вже скоро.
Є ось таке ще питаннячко. Як бути клієнтам у разі відсутності доступу до номеру картки в мобайлі, особливо якщо на картці його також немає, переписувати завчасно на аркуш паперу, щоб потім його легко загубити?..
Сервіс працює, можливо, локальні проблеми були. Спробуйте ще раз, будь-ласка.
kreuz написав:Наразі більше турбує недоінформованість, аніж недоплата, тому дякую, середа вже скоро.
Є ось таке ще питаннячко. Як бути клієнтам у разі відсутності доступу до номеру картки в мобайлі, особливо якщо на картці його також немає, переписувати завчасно на аркуш паперу, щоб потім його легко загубити?..
Сервіс працює, можливо, локальні проблеми були. Спробуйте ще раз, будь-ласка.
Справа не в тому, чи працює сервіс зараз, а в тому, чи працюватиме він, коли в ньому буде потреба. Бо якщо хотіли підвищити надійність, робіть доступність онлайн, оскільки якщо клієнти будуть записувати таку чутливу інфу деінде, то й надійність буде зведено нанівець, або ж просто не будуть користуватися картками Альфи, тим більше закордоном, коли бороти таку проблему буде важко...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz написав:Наразі більше турбує недоінформованість, аніж недоплата, тому дякую, середа вже скоро.
Є ось таке ще питаннячко. Як бути клієнтам у разі відсутності доступу до номеру картки в мобайлі, особливо якщо на картці його також немає, переписувати завчасно на аркуш паперу, щоб потім його легко загубити?..
Сервіс працює, можливо, локальні проблеми були. Спробуйте ще раз, будь-ласка.
Справа не в тому, чи працює сервіс зараз, а в тому, чи працюватиме він, коли в ньому буде потреба. Бо якщо хотіли підвищити надійність, робіть доступність онлайн, оскільки якщо клієнти будуть записувати таку чутливу інфу деінде, то й надійність буде зведено нанівець, або ж просто не будуть користуватися картками Альфи, тим більше закордоном, коли бороти таку проблему буде важко...
joik написав:Уважаемые учасники форума есть у кого то опыт по Моментальным грошам в Альфамобайл Проценты высокие 33 период тоже можна выбрать Есть ли какие подводные камни?
а что именно интересует ? и при чём тут Альфамобайл ?
грубо - там 2 варианта: - с ежемес.комиссией - низкая (14-16%) ставка на остаток + 1.1%-2% ежемес. от суммы кредита + 0.1(+/-) % "страховка" одноразово - без ежемес.комиссии - высокая (32-35%) ставка на остаток + 3.5%(+/-) от суммы кредита - "страховка" одноразово, которая добавляется в тело кредита
Конкретные цифры ставок и комиссий индивидуально под клиента считают (мне так говорили).
Камни, как всегда - недоговаривают (про одноразовую комиссию) + мне на словах по комиссии сказали одно (% на остаток), в договоре было другое (% на сумму кредита). Дают "нал", а не на карту - мне пришлось стоять в кассе и делать 2 операции - получение кредита и пополнение карт.счета.
Из плюсов - действительно быстро выдают - если все документы есть, то через час можно выйти с пакетом денег .
ЗЫ при расчёте сумм % у них, почему-то, в году получается 372 дня, а не 365/366 - это я уже по факту сумм начислений вычислял.
Skiw написав:ЗЫ при расчёте сумм % у них, почему-то, в году получается 372 дня, а не 365/366 - это я уже по факту сумм начислений вычислял.
Существует несколько вариантов примнения количества дней в году для расчета %: 1. 365/366 - т.е. исходя из фактического количества дней в году 2. 360 - т.е. исходя из предположения, что в каждом месяце года 30 дней. 3. 372 - т.е. исходя из предположения, что в каждом месяце года 31 день.
Применение того или иного количества дней в году для расчета % утверждается в учетной политике банка (документ обычно утверждающийся накануне очередного финансового года)