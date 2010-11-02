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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7871787278737874>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:06

Alfa_Bank, уважаемые гуру!
Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета.
Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок?
Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась.
П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения.
Востаннє редагувалось Oльga1 в Пон 18 лис, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:09

Skiw
Спасибо
У меня как то сложилась другая схема
В Альфамобайл кликаеш Моментальны гроши выбираеш сумму и период подтверждаеш страховку и деньги приходят на карту Ультру
Потом с карты платиш тело и комиссию
С отделением работать как то не планировал
Может офпред разяснит
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:15

  joik написав:Skiw
Спасибо
У меня как то сложилась другая схема
В Альфамобайл кликаеш Моментальны гроши выбираеш сумму и период подтверждаеш страховку и деньги приходят на карту Ультру
Потом с карты платиш тело и комиссию
С отделением работать как то не планировал
Может офпред разяснит

гм, точно, сорри, то я про "Наличные" значит рассказал.
ЗЫ а мне 45%, но без комиссии и страховки нарисовало :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:17

  Flamingo написав:
  Skiw написав:ЗЫ при расчёте сумм % у них, почему-то, в году получается 372 дня, а не 365/366 - это я уже по факту сумм начислений вычислял.
Существует несколько вариантов примнения количества дней в году для расчета %:
1. 365/366 - т.е. исходя из фактического количества дней в году
2. 360 - т.е. исходя из предположения, что в каждом месяце года 30 дней.
3. 372 - т.е. исходя из предположения, что в каждом месяце года 31 день.

Применение того или иного количества дней в году для расчета % утверждается в учетной политике банка (документ обычно утверждающийся накануне очередного финансового года)

у меня это первый банк, который 372 использует, по этому и удивился.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:50

Alfa_Bank, а чого це ваши "підключателі" вже навіть на фінансовий номер спамлять і пропонують підключити картку "Максимум", навіть реферальні посилання надсилають? Як мені компенсують моральну шкоду від телефонування цих недоумків?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 03:53

Господа!
А у Вас закрытые карты (счета) когда появляются в разделе закрытые договора?

Если платинум блек подать заявление на закрытие карты в конце ноября, нужно делать 12 операций?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:24

  Oльga1 написав:Alfa_Bank, уважаемые гуру!
Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета.
Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок?
Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась.
П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения.

Oльga1, добрый день. Учитываются только операции:
- в торгово-сервисных сетях
- в интернете
- в My Alfa-Bank (учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" через баннеры в блоках "Мобильная связь", "Коммунальные", "Интернет+ТВ", "Игры", "Другие услуги" (т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази").
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:28

  Кочевник написав:Alfa_Bank, а чого це ваши "підключателі" вже навіть на фінансовий номер спамлять і пропонують підключити картку "Максимум", навіть реферальні посилання надсилають? Як мені компенсують моральну шкоду від телефонування цих недоумків?

Кочевник, доброго дня. Напишіть з якого та на який номер телефлнували, дату і час дзвінка, перевірю.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:34

  uaprofi написав:Господа!
А у Вас закрытые карты (счета) когда появляются в разделе закрытые договора?

Если платинум блек подать заявление на закрытие карты в конце ноября, нужно делать 12 операций?

uaprofi, добрый день. Дата подачи заявления - это не дата закрытия счета, а с этой даты только начинается процесс закрытия карты, который длится 45 дней и за этот период могут быть списаны РКО, платы за услугу Альфа-чек и т.д. Поэтому усовия бесплатности лучше исполнить. Если списания будут - с клиентом свяжется сотрудник для консультирования о дальнейших действиях.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:37

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, а чого це ваши "підключателі" вже навіть на фінансовий номер спамлять і пропонують підключити картку "Максимум", навіть реферальні посилання надсилають? Як мені компенсують моральну шкоду від телефонування цих недоумків?

Кочевник, доброго дня. Напишіть з якого та на який номер телефлнували, дату і час дзвінка, перевірю.

Ви краще піревірте реферальний лінк. Яке покарання буде для спамерів і який профіт для мене?
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