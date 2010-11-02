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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:06
Alfa_Bank, уважаемые гуру!
Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета.
Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок?
Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась.
П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения.
Востаннє редагувалось Oльga1
в Пон 18 лис, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:09
Skiw
Спасибо
У меня как то сложилась другая схема
В Альфамобайл кликаеш Моментальны гроши выбираеш сумму и период подтверждаеш страховку и деньги приходят на карту Ультру
Потом с карты платиш тело и комиссию
С отделением работать как то не планировал
Может офпред разяснит
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joik
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:15
joik написав:Skiw
Спасибо
У меня как то сложилась другая схема
В Альфамобайл кликаеш Моментальны гроши выбираеш сумму и период подтверждаеш страховку и деньги приходят на карту Ультру
Потом с карты платиш тело и комиссию
С отделением работать как то не планировал
Может офпред разяснит
гм, точно, сорри, то я про "Наличные" значит рассказал.
ЗЫ а мне 45%, но без комиссии и страховки нарисовало
Skiw
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:17
Flamingo написав: Skiw написав:
ЗЫ при расчёте сумм % у них, почему-то, в году получается 372 дня, а не 365/366 - это я уже по факту сумм начислений вычислял.
Существует несколько вариантов примнения количества дней в году для расчета %:
1. 365/366 - т.е. исходя из фактического количества дней в году
2. 360 - т.е. исходя из предположения, что в каждом месяце года 30 дней.
3. 372 - т.е. исходя из предположения, что в каждом месяце года 31 день.
Применение того или иного количества дней в году для расчета % утверждается в учетной политике банка (документ обычно утверждающийся накануне очередного финансового года)
у меня это первый банк, который 372 использует, по этому и удивился.
Skiw
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:50
Alfa_Bank, а чого це ваши "підключателі" вже навіть на фінансовий номер спамлять і пропонують підключити картку "Максимум", навіть реферальні посилання надсилають? Як мені компенсують моральну шкоду від телефонування цих недоумків?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 03:53
Господа!
А у Вас закрытые карты (счета) когда появляются в разделе закрытые договора?
Если платинум блек подать заявление на закрытие карты в конце ноября, нужно делать 12 операций?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Вів 19 лис, 2019 08:24
Oльga1 написав:Alfa_Bank
, уважаемые гуру!
Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета.
Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок?
Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась.
П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения.
Oльga1, добрый день. Учитываются только операции:
- в торгово-сервисных сетях
- в интернете
- в My Alfa-Bank (учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" через баннеры в блоках "Мобильная связь", "Коммунальные", "Интернет+ТВ", "Игры", "Другие услуги" (т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази").
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Додано: Вів 19 лис, 2019 08:28
Кочевник написав:Alfa_Bank
, а чого це ваши "підключателі" вже навіть на фінансовий номер спамлять і пропонують підключити картку "Максимум", навіть реферальні посилання надсилають? Як мені компенсують моральну шкоду від телефонування цих недоумків?
Кочевник, доброго дня. Напишіть з якого та на який номер телефлнували, дату і час дзвінка, перевірю.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 08:34
uaprofi написав:
Господа!
А у Вас закрытые карты (счета) когда появляются в разделе закрытые договора?
Если платинум блек подать заявление на закрытие карты в конце ноября, нужно делать 12 операций?
uaprofi, добрый день. Дата подачи заявления - это не дата закрытия счета, а с этой даты только начинается процесс закрытия карты, который длится 45 дней и за этот период могут быть списаны РКО, платы за услугу Альфа-чек и т.д. Поэтому усовия бесплатности лучше исполнить. Если списания будут - с клиентом свяжется сотрудник для консультирования о дальнейших действиях.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 08:37
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, а чого це ваши "підключателі" вже навіть на фінансовий номер спамлять і пропонують підключити картку "Максимум", навіть реферальні посилання надсилають? Як мені компенсують моральну шкоду від телефонування цих недоумків?
Кочевник, доброго дня. Напишіть з якого та на який номер телефлнували, дату і час дзвінка, перевірю.
Ви краще піревірте реферальний лінк. Яке покарання буде для спамерів і який профіт для мене?
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