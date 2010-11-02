joik, добрый день. Если в Мобайле перейти по ссылке "Гарантований кредит готівкою", открывается предварительно согласованное предложение банка с указанием условий предложения и возможных действий с ним.
Отображаемые условия:
· максимально доступная сумма кредита (которую клиент получит на карту, т.е. без учета страховки). В "Додаткові опції" отображается возможность оформления страховки. Опция страховки – установлена по умолчанию. Если клиент желает оформить кредит без страховки, необходимо снять отметку "Застрахувати кредит" и нажать кнопку "Зберегти". Если клиент отключил страховку, потом внес изменения по сроку или сумме, необходимо заново ее отключить.
· максимальный срок кредита.
· процентная ставка по кредиту.
· размер ежемесячного платежа (с учетом страховки).
· размер ежемесячной комиссии.
· перечень доступных карт (по умолчанию доступна активная карта клиента), из которых нужно выбрать кату для перечисления кредитных средств.
Клиент может изменить сумму и срок меньше, утвержденного банком.